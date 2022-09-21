В ходе частичной мобилизации в России призовут 300 тысяч резервистов — это много или мало?

Утром 21 сентября президент России и верховный главнокомандующий Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. В ходе нее призовут 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.

— Хочу сразу сказать, что это не единоразовое, это та работа, которая будет проводиться планово, как я уже сказал. То есть здесь не предусматривается такой широкозахватный комбайн, сито, чтобы всех захватить быстро, нет. В этой связи хочу сказать, что у нас так совпало, что мы в это же самое время, по нашим планам, должны были провести мобилизационные сборы, — уточнил глава Минобороны России.

По словам Сергея Шойгу, частичная мобилизация затронет всего 1% всего мобилизационного ресурса государства. В России насчитывается около 25 миллионов тех, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военную специальность.



Скриншот трансляции интервью Сергея Шойгу по частичной мобилизации в России

— Это те, кто А — отслужил, Б — имеют военную специальность. То есть та специальность, которая сегодня нужна вооруженным силам. В — имеют боевой опыт. Хочу сразу предварить вопросы, которые могут возникнуть. Ни о каких призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет. Все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать не будет. Это касается и тех, кто служит по призыву. Их это тоже не касается, они не подлежат никакой мобилизации. Наши призывники продолжают служить так же, как и служили, на территории России, — уточнил Сергей Шойгу информацию о тех, кто подлежит мобилизации.



300 тысяч резервистов — это:

1,2% от мобилизационного ресурса России — по словам Сергея Шойгу, это 25 миллионов человек.

— по словам Сергея Шойгу, это 25 миллионов человек. 0,45% мужского населения России — по данным Росстата, на начало 2022 года в стране насчитывается 66,7 миллиона мужчин.

— по данным Росстата, на начало 2022 года в стране насчитывается 66,7 миллиона мужчин. Больше четверти числа российских военнослужащих — с 1 января 2023 года их число должно составить 1 150 628.

— с 1 января 2023 года их число должно составить 1 150 628. В 41,2 раза больше числа иностранных наемников, прибывших на Украину — по данным Минобороны России на 9 августа, их прибыло 7 282.

— по данным Минобороны России на 9 августа, их прибыло 7 282. В 1,5 раза больше числа военнослужащих ВСУ, задействованных в начале спецоперации — по словам Сергея Шойгу, порядка 201-202 тысяч человек.



— по словам Сергея Шойгу, порядка 201-202 тысяч человек. В 4,65 раза меньше армии США — в ней насчитывается 1,395 миллиона военнослужащих.

— в ней насчитывается 1,395 миллиона военнослужащих. 2 727 гвардий Ватикана — Швейцарский гвардейский корпус насчитывает 110 военнослужащих.

— Швейцарский гвардейский корпус насчитывает 110 военнослужащих. 667 Вооруженных сил Сейшельских островов — к числу военнослужащих относятся 450 человек.

— к числу военнослужащих относятся 450 человек. 600 татарстанских батальонов «Алга» — по состоянию на 1 июля в нем числилось более 500 бойцов.

— по состоянию на 1 июля в нем числилось более 500 бойцов. 15 городов Арск — согласно официальной статистики, на 1 января 2022-го там проживало 20 018 человек.

— согласно официальной статистики, на 1 января 2022-го там проживало 20 018 человек. На 3 тысячи б ольше числа долларовых миллионеров России — россиян с состоянием более $1 миллиона с учетом нефинансовых активов в 2020 году насчитывалось 297 тысяч.



— россиян с состоянием более $1 миллиона с учетом нефинансовых активов в 2020 году насчитывалось 297 тысяч. На 18 тысяч меньше населения Советского района Казани — по данным Татарстанстата на начало 2022-го, там проживают 318,2 тысячи человек.

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Татьяна Демина