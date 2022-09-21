В Татарстане всем службам дали поручения для организации частичной мобилизации

Задачи, поставленные перед Татарстаном по частичной мобилизации, будут выполнены в намеченные сроки. Об этом сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Указ о проведении частичной мобилизации президентом Татарстана уже принят к исполнению. Всем службам дали соответствующие поручения для организации работы.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Главам регионов России поручили обеспечить призыв на службу по мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа. В ходе мобилизации призовут 300 тысяч резервистов.



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Татьяна Леухина