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Главам регионов России поручили обеспечить призыв на службу по мобилизации

09:36, 21.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Главам регионов России поручили обеспечить призыв на службу по мобилизации
Фото: Максим Платонов

Главам регионов России поручено обеспечить призыв на службу по мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны, согласно указу президента страны о частичной мобилизации.

Мобилизация объявлена с 21 сентября 2022 года. Призыву подлежат граждане, состоящие в запасе. Прежде всего это относится к тем, кто проходил службу и «имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

— Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, — гласит второй пункт указа президента.

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Маргарита Головатенко
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