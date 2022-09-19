Главное о коронавирусе на 19 сентября: Байден заявил о завершении пандемии, срок иммунной защиты у переболевших
В Татарстане растет число заболевших и госпитализированных с коронавирусом
- В Татарстане с 12 по 18 сентября госпитализировали в больницы 632 человек, заразившихся коронавирусом. Это на 17,5% больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. Рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане зафиксирован после двух недель снижения. По подсчетам «Реального времени», с 22 по 28 августа в больницы попали 636 человек, с 29 августа по 4 сентября в Татарстане — 598, а с 5 по 11 сентября — 538.
- В Татарстане с 12 по 18 сентября выявили 6 787 случаев заражения COVID-19. Это в 1,6 раза больше, чем за предыдущую неделю — с 5 по 11 сентября зарегистрировали 4 542 случая.
Патрушев впервые с начала пандемии посетит Китай
- Министр физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Середкин распорядился ввести масочный режим в физкультурно-оздоровительных учреждениях региона. Также там на входе поставят дезинфицирующие средства для обработки рук.
- Первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков заявил, что Россия обеспечена лекарствами и вакцинами от коронавируса. По его словам, запасы некоторых позиций составляют сотни процентов от месячного потребления.
- Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сегодня посетит Китай — впервые с начала пандемии коронавируса. Он проведет российско-китайские консультации по стратегической стабильности с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ян Цзечи, а также консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом Политбюро ЦК КПК Го Шэнкунем.
Испания отменит санитарный контроль в аэропортах
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 611 966 806 раз, 6 526 466 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (95 658 236). На второй строчке — Индия (44 539 046), на третьей — Франция (35 076 991), на четвертой — Бразилия (34 568 833), на пятой — Германия (32 680 356).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 053 419). За ними следуют Бразилия (685 203), Индия (528 355), Россия (378 234, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 895).
За время пандемии было сделано 12 227 007 464 инъекции вакцины против коронавируса.
- 54,9% жителей Словении заразились коронавирусом за время пандемии. Всего врачи зарегистрировали 1 157 111 случаев заражения.
- Президент США Джо Байден заявил, что пандемия коронавируса завершилась. При этом американский лидер добавил, что для преодоления последствий COVID-19 «предстоит еще много работать».
- Это заявление, как сообщает Politico, застало врасплох сотрудников Белого дома, отвечающих за вопросы здравоохранения. Отмечается, что два чиновника администрации американского президента отметили, что заявление не было запланировано в рамках интервью.
- Испания отменит санитарный контроль в аэропортах для прибывающих из всех стран. Мера может вступить в силу в октябре или начале ноября.
- Ученые Барселонского института глобального здравоохранения в Испании по итогам исследования сообщили, что иммунная защита у переболевших COVID-19 длится менее года. показали, что у переболевших COVID-19 формируется непродолжительный иммунитет. Тем временем, сделанная после болезни вакцина обеспечивает более длительную защиту.
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