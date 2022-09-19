В Татарстане выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 12 по 18 сентября госпитализировали в больницы 632 человек, заразившихся коронавирусом. Это на 17,5% больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане зафиксирован после двух недель снижения. По подсчетам «Реального времени», с 22 по 28 августа в больницы попали 636 человек, с 29 августа по 4 сентября в Татарстане — 598, а с 5 по 11 сентября — 538.



По данным на 16 сентября, в республике развернуто 972 койки для заболевших коронавирусом. Проблем с коечным фондом в Татарстане нет, уверяют в региональном Минздраве.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 170 497 случаев коронавируса. Вылечились от него с начала пандемии 161 008 человек, умерли — 2 003. Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина