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Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Татарстане выросло в 1,4 раза

08:33, 29.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Татарстане выросло в 1,4 раза
Фото: Максим Платонов (архив)

С 22 по 28 августа в Татарстане госпитализировали 636 человек, заболевших коронавирусом. Это в 1,41 раза больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

В Татарстане с 15 по 21 августа в больницы с коронавирусом попал 451 человек. С 8 по 14 августа в республике госпитализировали 350 человек, заразившихся COVID-19, а за первую неделю месяца в больницы положили 316 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 156 620 случаев COVID-19. Вылечились от коронавируса с начала пандемии 150 799 жителей республики, умерли — 2 тысячи человек.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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