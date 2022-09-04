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В Татарстане сократилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

21:33, 04.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане сократилось число госпитализаций пациентов с COVID-19
Фото: Максим Платонов

С 29 августа по 4 сентября в Татарстане госпитализировали 598 пациентов с коронавирусом. Это на 6% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба.

С 22 по 28 августа в Татарстане госпитализировали 636 человек, заболевших COVID-19, с 15 по 21 августа — 451 пациента. С 8 по 14 августа в республиканские больницы попали 350 граждан, заразившихся коронавирусом, а за первую неделю августа — 316 татарстанцев.

По состоянию на утро 4 сентября в Татарстане зарегистрировано 159 168 случаев заражения COVID-19. Вылечились от коронавируса за это время 151 145 жителей республики, умер — 2 001 человек.

Фото: Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 4 сентября читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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