В Татарстане сократилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

Фото: Максим Платонов

С 29 августа по 4 сентября в Татарстане госпитализировали 598 пациентов с коронавирусом. Это на 6% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба.

С 22 по 28 августа в Татарстане госпитализировали 636 человек, заболевших COVID-19, с 15 по 21 августа — 451 пациента. С 8 по 14 августа в республиканские больницы попали 350 граждан, заразившихся коронавирусом, а за первую неделю августа — 316 татарстанцев.



По состоянию на утро 4 сентября в Татарстане зарегистрировано 159 168 случаев заражения COVID-19. Вылечились от коронавируса за это время 151 145 жителей республики, умер — 2 001 человек.

Фото: Максим Платонов

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Татьяна Демина