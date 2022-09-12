В Татарстане вторую неделю подряд сокращается число госпитализаций пациентов с COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане вторую неделю подряд фиксируется снижение числа госпитализаций граждан, заразившихся коронавирусом. С 5 по 11 сентября в больницы попали 538 жителей республики, что на 10% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

С 29 августа по 4 сентября в Татарстане госпитализировали 598 человек. Это на 6% меньше, чем за 22—28 августа.

До этого число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Татарстане росло. За первую неделю августа в больницы попали 316 жителей республики, с 8 по 14 августа — 350 человек, с 15 по 21 августа — 451 пациент. С 22 по 28 августа госпитализировали 636 татарстанцев, заболевших COVID-19.



По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 163 710 случаев коронавируса. Вылечились от него с начала пандемии 152 888 человек, умерли — 2 003.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина