Главное о коронавирусе на 17 сентября: новый штамм из Южной Африки, недостаточная вакцинация в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Минниханов: «Заболеваемость проходит без осложнений. Но ковид есть ковид»

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 996 человек. Всего на 17 сентября в республике зарегистрировано 169 506 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 160 034 человека, за минувшие сутки — 1 829. Всего скончались 2 003 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 100 человек.

Обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан против коронавируса в Татарстане возобновлять не планируется, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина: «У нас на сегодня ситуация полностью управляемая. Все алгоритмы известны, все меры профилактики известны, поэтому на сегодня [вопрос] введения каких-либо дополнительных обязательных обязательств, требований, не стоит. Мы все-таки надеемся на то, что у нас наше население, наши граждане очень ответственно относятся к своему здоровью и сделают все необходимое для того, чтобы уберечь себя и своих близких».

Между тем Минздрав Татарстана не удовлетворен темпами вакцинации против COVID-19, заявил замглавы Минздрава Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков: «Не удовлетворены с точки зрения заботы о здоровье».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, не планируют усиливать ограничительные меры, сообщила Авдонина. По ее словам, ситуация на сегодняшний день управляемая.

По словам Жаворонкова, в республике на сегодняшний день детей, которые бы тяжело переносили коронавирус, нет. Он отметил, что серьезной обращаемости к врачам в этой категории не наблюдается.

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что ревакцинацию от коронавируса прошли 475 тысяч жителей республики. Всего на 16 сентября в регионе прививку против COVID-19 сделали 2 млн 734 тысячи человек. За прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 в Татарстане выросла в 1,6 раза.

Фото: realnoevremya.ru

Минниханов также отметил: «Заболеваемость проходит без осложнений. Но ковид есть ковид. Кто болел — тот знает. Обращаю внимание коллег — необходимо продолжить работу по вакцинации и ревакцинации». Он напомнил о необходимости строгого соблюдения всех санитарных требований.

Эксперт допустил, что текущая волна коронавируса в России может стать последней

За последние сутки в России выявили 58 305 случаев коронавируса, выздоровели 49 962 человека. Таким образом, число случаев за все время выросло до 20 382 344, а выздоровевших — до 19 344 838. Госпитализировали за сутки 4 216 человек.



Умерли 107 россиян за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 385 944 человек.

Россияне в январе — августе стали в четыре раза реже делать ПЦР-тесты на коронавирус, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании страхового дома ВСК. Более 44% сданных ПЦР-тестов на COVID-19 пришлось на Москву, 16% на Санкт-Петербург, 39% — на остальные регионы РФ.

Научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова» Виталий Зверев заявил, что текущая волна заболеваемости коронавирусом в России может стать последней. По его словам, вирус SARS-CoV-2 примет форму сезонного заболевания.

Фото: Максим Платонов

Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что новый штамм коронавируса может впоследствии появиться в Южной Африке, так как там много людей с иммунодефицитом: «Как она будет себя вести, сказать пока нельзя, но будет текущую мутацию вытеснять. Он будет более быстро распространяться, чем «омикрон». Они по такому принципу и идут, с большим родством к рецептору».

Число смертей от коронавируса в мире превысило 6,5 миллиона

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 611 419 572 раза, 6 525 149 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (95 645 794). На второй строчке — Индия (44 528 524), на третьей — Франция (35 076 991), на четвертой — Бразилия (34 568 833), на пятой — Германия (32 680 355).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 053 389). За ними следуют Бразилия (685 203), Индия (528 302), Россия (378 029, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 767).



За время пандемии было сделано 12 227 007 464 инъекции вакцины против коронавируса.

Тайвань исключил Россию из специальной безвизовой программы, введенной в 2018 году на экспериментальной основе. Безвизовый режим для россиян истек 31 июля и после этого его не продлили. Однако с начала пандемии коронавируса на практике он не был применим из-за ограничений на въезд.

Среди симптомов постковидного синдрома, или «долгого ковида», есть туман в голове. Как сообщает The Atlantic, туман в голове возникает как во время COVID-19, причем и у переносящих болезнь сравнительно легко, так и после выздоровления. Ученые называют его одним из сложных симптомов.

Ученые из Вашингтонского университета по итогам исследования заявили, что в 2020—2021 годах у 17 млн жителей 53 стран, входящих в европейский регион Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), развился постковидный синдром.

Дарья Пинегина