Тайвань исключил Россию из программы безвизового въезда

Тайвань исключил Россию из специальной безвизовой программы, введенной в 2018 году на экспериментальной основе, сообщает ТАСС.

Уточняется, что безвизовый режим для граждан России истек 31 июля и после этого его не продлили. Однако с начала пандемии коронавируса на практике он не был применим из-за ограничений на въезд.

Напомним, Тайвань приостановил безвизовые привилегии для всех иностранцев с марта 2020 года на фоне распространения COVID-19. С 12 сентября страна вновь открыла безвизовый въезд для жителей некоторых стран, включая США, Австралию и ЕС.

Фото: pixabay.com

Напомним, вчера сообщалось, что действие соглашения между Швейцарией и Россией об упрощенном визовом режиме будет приостановлено с 19 сентября. Отмечается, что Федеральный совет Швейцарии вслед за Евросоюзом решил полностью приостановить действие соглашения с Россией об упрощении процедуры выдачи виз.

С 12 сентября Евросоюз полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года.

Теперь к гражданам России, собирающимся посетить страны ЕС, будут применяться общие правила выдачи виз для выходцев из третьих государств. Так, ее стоимость вырастет с 35 до 80 евро, аппликанту потребуется предоставить расширенный список документов, а максимальное время рассмотрения запроса увеличится до 45 дней.

Также с 19 сентября для граждан России вступит в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

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Максим Кокунин