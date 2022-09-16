Минздрав Татарстана о заболеваемости COVID-19 среди детей: «Ситуация управляемая»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день детей, которые бы тяжело переносили коронавирус, нет. «Ситуация управляемая, ситуация стабильная», — сообщил замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, отвечая на вопрос «Реального времени».

— Тяжелых детей с ковидом, вот прям тяжелых, у нас сейчас нет, — заверил он. По его словам, серьезной обращаемости к врачам в этой категории не наблюдается.

Владимир Жаворонков призвал родителей не возить детей в инфекционные больницы без особой нужды, а вызывать педиатра на дом:

— Это неправильная история. Там формируется фактически, так или иначе, повышенная вероятность заболеть, — обратил внимание он, напомнив, что в Казани детей с коронавирусом принимают два учреждения. Это Детская инфекционная больница, которая недавно переехала в здание на Проспекте Победы, а также ДРКБ, которая принимает несовершеннолетних, у которых не только СOVID-19, но и другие заболевания.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с момента начала вакцинации детей в возрасте 12—17 лет против коронавируса поступило 8 720 доз вакцины «Спутник М». На сегодняшний день использовано 75%.

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Татьяна Демина