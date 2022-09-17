Рустам Минниханов: в Татарстане от COVID-19 ревакцинировались 475 тысяч человек

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что ревакцинацию от коронавируса прошли 475 тысяч жителей республики. Всего на 16 сентября в регионе прививку против COVID-19 сделали 2 млн 734 тысячи человек, уточняет пресс-служба главы региона.

За прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 в Татарстане выросла в 1,6 раза. За сутки — почти 1 тысяча новых случаев.

— Заболеваемость проходит без осложнений. Но ковид есть ковид. Кто болел — тот знает. Обращаю внимание коллег — необходимо продолжить работу по вакцинации и ревакцинации, — сказал Минниханов.

Он также напомнил о необходимости строгого соблюдения всех санитарных требований.

— Прежде всего, это дезинфекция, проветривание помещений, термометрия, соблюдение социальной дистанции, масочный режим в коллективах. Каждый отсутствующий на работе — это уже большая проблема. Ковид никуда не ушел. Нужно себя беречь. — подчеркнул президент.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в конце августа Рустам Минниханов поручил возобновить работу оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.



— Необходимо активизировать работу по вакцинации. Все необходимое для этого в республике есть. Обращаюсь к руководителям трудовых коллективов, к представителям бюджетной сферы — все санитарно-эпидемиологические требования должны быть соблюдены, в том числе масочный режим. Берегите себя и своих близких, — заявил Минниханов.

Вчера заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина сообщила, что обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан против коронавируса в Татарстане возобновлять не планируется.



— У нас на сегодня ситуация полностью управляемая. Все алгоритмы известны, все меры профилактики известны, поэтому на сегодня [вопрос] введения каких-либо дополнительных обязательных обязательств, требований, не стоит. Мы все-таки надеемся на то, что у нас наше население, наши граждане очень ответственно относятся к своему здоровью и сделают все необходимое для того, чтобы уберечь себя и своих близких, — сказала она.

Напомним, массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в Татарстане 18 января 2021 года. К этому времени в республике уже вакцинировали почти 3 тысячи человек.

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Максим Кокунин