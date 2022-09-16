В Татарстане повторную прививку против COVID-19 должны сделать 1,45 миллиона человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане сделать повторную прививку против коронавируса должны 1,45 миллиона человек. Такую цифру озвучил замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

— Первым компонентом нарастающим итогом за все время было вакцинировано 89,7% от численности населения, — сказал он. Это 2 734 119 человек.

Среди граждан старше 60 лет в Татарстане привито первым компонентов 668 952 человека, из которых 490 658 завершили курс вакцинации. «К сожалению, старшее поколение по-прежнему менее активно вакцинируется, хотя для нас это кажется неправильным», — обратил внимание Владимир Жаворонков.

Фото: Максим Платонов (архив)

— У нас растет по-прежнему количество людей, которые были вакцинированы более шести месяцев назад. Количество вакцинированных наших жителей республик на 16 марта — 1 миллион 926 тысяч человек. Повторную вакцинацию на 16 сентября прошли 475 тысяч всего лишь. Должны пройти повторную вакцинацию, прям настаиваем на термине «должны», 1 миллион 450 тысяч, — сообщил Владимир Жаворонков.

Всего в республике за время с начала прививочной кампании поступило 3 271 353 дозы вакцины против коронавируса.

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 998 человек. Всего на 16 сентября в республике зарегистрировано 168 510 случаев коронавируса. Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина