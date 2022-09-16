Главное о коронавирусе на 16 сентября: гипотезы о возникновении, китайские маски для Лукашенко

В Татарстане повторную прививку против COVID-19 должны сделать 1,45 миллиона человек



За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 998 человек. Всего на 16 сентября в республике зарегистрировано 168 510 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 158 205 человек, за минувшие сутки — 1 573. Всего скончались 2 003 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 82 человека.

Как сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, 98% случаев заражения в регионе протекают бессимптомно.

За сутки в Татарстане провели 11 984 лабораторных исследования на наличие коронавируса. В общей сложности на 15 сентября выполнено 7 331 845 тестов на COVID-19. Охват населения тестированием в Татарстане в связи с ростом заболеваемости коронавирусом увеличен. За последние 7 дней в показателях на 100 тысяч человек он составляет 306,28.

В Татарстане повторную прививку против коронавируса должны сделать 1,45 миллиона человек, заявил замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. На сегодняшний день в республике первый компонент вакцины против COVID-19 получили 2 734 119 человек. Среди граждан старше 60 лет в Татарстане привито 668 952 человека, из которых 490 658 завершили курс вакцинации.

Фото: Максим Платонов

В республике с момента начала вакцинации детей в возрасте 12—17 лет против коронавируса поступило 8 720 доз вакцины «Спутник М». На сегодняшний день использовано 75%, рассказа Жаворонков.

Масочный режим стал обязательным в 11 регионах России

За последние сутки в России выявили 59 035 случаев коронавируса, выздоровели 50 020 человек. Таким образом, число случаев за все время выросло до 20 324 039, а выздоровевших — до 19 294 876. Госпитализировали за сутки 4 178 человек.



Умерло 110 россиян за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 385 837 человек.

В 11 регионах России масочный режим стал обязательным, пишет ТАСС. В остальных субъектах носить маски обязательно только при посещении медицинских учреждений.

В Свердловской области возобновили работу пункты вакцинации в торговых центрах. Жители смогут сделать прививку от коронавируса, гриппа, дифтерии и гепатита В.

Женская хоккейная лига перенесла старт чемпионата из-за коронавируса у одной из команд — заразилось 12 из 18 хоккеисток китайской команды «КРС Ванке Рэйз», матчи которой должны были открывать чемпионат.

Директор по развитию центра им. Чумакова Константин Чернов заявил, что источник происхождения коронавируса могут не найти: «Есть большой шанс, что ученым вообще не удастся установить настоящий источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Для полного понимания ситуации надо провести детальное исследование всех причин его появления, для этого потребуется ряд административных или даже политических решений, не имеющих прямого отношения к науке. Сегодня это представляется практически невозможным». По его слова, пока не доказано обратное, происхождение коронавируса считается природным.

Фото: Максим Платонов

Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами государств в рамках ШОС из-за правил по коронавирусу

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 610 968 269 раз, 6 523 223 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (95 585 483). На второй строчке — Индия (44 522 777), на третьей — Франция (35 048 305), на четвертой — Бразилия (34 568 833), на пятой — Германия (32 643 742).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 052 939). За ними следуют Бразилия (685 203), Индия (528 273), Россия (377 921, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 767).



За время пандемии было сделано 12 223 999 839 инъекций вакцины против коронавируса.

Научная комиссия британского медицинского журнала Lancet по коронавирусу не сообщила о двух гипотеза по поводу возникновения COVID-19. Первая предполагает возникновение вируса как в дикой природе, так и на звероферме или птичьем месте. Вторая гипотеза основывается на выводах о том, что имело место быть некое происшествие в ходе исследования вирусов, предположительно, во время их полевого сбора или же утечки из лаборатории.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином надел китайскую защитную маску с флагом страны из эпидемиологических соображений и попросил дать ему с собой в Минск еще десяток таких. Стоит отметить, что белорусский лидер редко надевает защитные маски во время публичных мероприятий — и даже при посещения больниц, где лежат пациенты с COVID-19.

Си Цзиньпин пропустил ужин с участием глав 11 государств на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Китайская делегация объяснила это мерами предосторожности, связанными с коронавирусом.

В Китае будут исследовать белки коронавируса, выращенные на Международной космической станции (МКС) с помощью 3D-биопринтера. Сейчас образцы хранятся в России, поскольку первые результаты исследования других белков показали неоднозначные результаты.

Фото: flickr.com

Директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан призвал страны быть готовыми к реагированию на новый штамм коронавируса. При этом он обратил внимание на улучшение ситуации в борьбе с COVID-19 в мире.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир может столкнуться с более серьезной пандемией через несколько лет: «Мы увидели, что мир не смог проявить единство в период пандемии коронавируса. Через несколько лет мы можем столкнуться с более серьезной пандемией. Это момент, когда страны должны осознать, что мир и международное сообщество сталкиваются с растущим неравенством и угрозами, которые могут спровоцировать напряженность, беспорядки и кризисы».

Дарья Пинегина