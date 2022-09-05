Заболеваемость COVID-19 в Татарстане за неделю выросла в два раза

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с 29 августа по 4 сентября выявили 2 548 случаев заражения коронавирусом. Это почти в 2,35 раза больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

С 22 по 28 августа в республике COVID-19 выявили у 1 086 человек. С 15 по 21 августа в республике зафиксировали 739 случаев коронавируса, с 8 по 14 августа их число составило 564, а с 1 по 7 августа — 381.



По последним данным, в Татарстане с начала пандемии зарегистрировано 159 168 случаев заражения COVID-19. Вылечились от коронавируса за это время 151 145 жителей республики, умер — 2 001 человек.



Фото: Максим Платонов

С начала лета в Татарстане приостановлен масочный режим — 6 июня вышло соответствующее постановление республиканского правительства. Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова объясняла, что решение принято на фоне снижения заболеваемости COVID-19. Сейчас масочный режим в республике носит рекомендательный характер.

Также 8 июля татарстанские власти приостановили действие постановления Кабмина республики от 19 марта 2020 г. №208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции». С этого дня перестали действовать ограничения на количество присутствующих на досуговых, зрелищно-развлекательных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятиях. К обычному режиму работы вернулись и органы ЗАГСа — допускается любое число гостей на церемонии бракосочетания.



Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина