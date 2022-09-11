В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 828 новых случаев COVID-19
В Татарстане выявили 828 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 163 710.
За сутки 86 пациентов госпитализировали, 374 татарстанца выздоровели. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 152 888 человек.
За прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. Всего от коронавируса скончались 2 003 человека.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 11 сентября читайте в подборке интернет-газеты.
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