В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 828 новых случаев COVID-19

В Татарстане выявили 828 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 163 710.

За сутки 86 пациентов госпитализировали, 374 татарстанца выздоровели. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 152 888 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. Всего от коронавируса скончались 2 003 человека.

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Татьяна Леухина