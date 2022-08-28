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В Татарстане заболеваемость коронавирусом выросла на 47%

20:35, 28.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане заболеваемость коронавирусом выросла на 47%
Фото: Максим Платонов (архив)

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане продолжает расти. С 22 по 28 августа в республике COVID-19 выявили у 1 086 человек — это на 47% больше, чем на предыдущей неделе, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба.

С 15 по 21 августа в Татарстане зарегистрировали 739 случаев коронавируса. С 8 по 14 августа их число составило 564, а с 1 по 7 августа в республике COVID-19 выявили у 381 человека.

Всего на 28 августа в Татарстане выявлено 156 620 случаев COVID-19, из которых 202 — за последние сутки. Вылечились от коронавируса 150 799 жителей республики, умерли — 2 тысячи человек.

Фото: Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 28 августа читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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