Главное о коронавирусе на 11 сентября: Татарстан не будет усиливать антиковидные меры, вакцина на основе VLP

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана заявил о необходимости обеспечить строгое соблюдение санитарных требований

За последние сутки в Татарстане выявлено 828 случаев заражения коронавирусом. На 11 сентября общее количество инфицированных в республике достигло 163 710. Выздоровели за весь период 152 888 человек, за минувшие сутки — 374. Всего скончались 2 003 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 86 человек.

Президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал ввести масочный режим в коллективах, работающих в постоянном контакте с населением. Он обратил внимание на «скученность работников» и отсутствие возможности соблюдать социальную дистанцию.

Также Рустам Минниханов заявил о необходимости обеспечить строгое соблюдение санитарных требований. Заболеваемость коронавирусом в республике за последнюю неделю выросла в 1,8 раза. В этих условиях татарстанцам важно пройти вакцинацию и ревакцинацию.



Фото: Максим Платонов (архив)

Несмотря на рост числа заражений, власти Татарстана усиливать антиковидные ограничения не планируют, уверяет вице-премьер Татарстана и глава республиканского оперштаба по борьбе с заболеванием Лейла Фазлеева. «Все необходимые мероприятия введены и работают», — сообщила она.

В Татарстане вакцинация против коронавируса осуществляется в плановом режиме, сообщила Лейла Фазлеева. До 8 тысяч человек прививаются в будние дни, и до 5,5 тысячи — в выходные.



Фото: Максим Платонов (архив)

По данным Минздрава Татарстана на 9 сентября, первую дозу вакцины получили 2,7 миллиона жителей республики, вторую — 2,53 миллиона. Среди них 665 тысяч человек старше 60 лет получили первую дозу прививки от коронавируса, а вторую — 487,7 тысячи. Ревакцинацию прошли 458,4 тысячи человек.

В Татарстане на избирательных участках в Единый день голосования организовали температурный контроль с помощью бесконтактных термометров, избирателям предлагают маски. Все желающие могут обработать руки антисептиком.

Фото: Максим Платонов

Казань вошла в число городов, жители которых меньше всего хотят усиления анткиовидных ограничений. Больше всего ужесточение мер профилактики заражения COVID-19 поддерживают в Москве и Воронеже, говорится в исследовании SuperJob.

«Омикрон» в четыре раза заразнее первоначального штамма COVID-19

За последние сутки в России выявили 52 829 новых случаев коронавируса, выздоровели 37 288 человека. Таким образом, число случаев за все время выросло до 20 066 610, а выздоровевших — до 19 061 006. Госпитализировали за сутки 2 185 человек. Умерли 86 россиян за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 385 348 человек.

В начале следующего в России могут приступить к регистрации вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц (VLP). На данный момент ведутся расширенные испытания, те или иные отчеты о которых могут быть готовы уже в конце 2022-го, рассказал старший научный сотрудник лаборатории структуры и морфогенеза Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Центра им. Н. Ф. Гамалеи Федор Лисицын.

Фото: Максим Платонов (архив)

«Омикрон» заразнее первоначального штамма коронавируса в четыре раза, утверждает директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Этим объясняется рост заболеваемости и смертности от СOVID-19. По словам Гинцбурга, один инфицированный уханьским штаммом мог заразить в среднем два человека, а «омикроном» — до девяти граждан.

Депутат Госдумы Сергей Леонов считает, что «домашний арест», как это было в первую волну коронавируса, на фоне роста заболеваемости российские власти вводить не будут. Он также не прогнозирует закрытия торговых центров и возобновления перчаточного режима. Относительно последнего он заявил, что в этом нет нужды, так у людей обработка рук антисептиков стала бытовой привычкой.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России сделали 231 тысячу тестов на COVID-19. Всего на 11 сентября в стране провели более 308,7 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Заложенность носа, а также сопливость, першение в горле и ощущение болезненности — самые ранние симптомы коронавируса, предупредил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Ковид приходит, а человек думает, что у него насморк, горло», — уточнил он.

Фото: Максим Платонов

В России согласовали предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса «Конвасэл», разработанную Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Она составит 4 330 рублей.

Япония смягчит ограничения на въезд для иностранцев

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 608 298 782 раза, 6 513 742 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (95 242 750). На второй строчке — Индия (44 495 359), на третьей — Франция (34 898 909), на четвертой — Бразилия (34 516 739), на пятой — Германия (32 452 250).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 050 318). За ними следуют Бразилия (684 813), Индия (528 150), Россия (377 462, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 736).



В мире за время пандемии сделано 12 192 912 429 инъекций вакцин против коронавируса. Из них за последние 28 дней — 152 750 109.

Фото: Максим Платонов

Власти Японии намерены смягчить ограничения на въезд для иностранных туристов. В планах и отмена суточного лимита на количество прибывающих — он составляет 50 тысяч человек. Кроме того, японское правительство рассматривает возможность снятия запрета на самостоятельный туризм вне пакетных туров и ослабление визового режима.

Татьяна Демина