За неделю заболеваемость COVID-19 в Татарстане выросла почти на треть

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 15 по 21 августа коронавирусом заразились 739 человек. Это на 31% больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

С 8 по 14 августа в республике зарегистрировали 564 случая заражения COVID-19. С 1 по 7 августа их выявили 381.

В общей сложности на 21 августа в Татарстане зафиксировано 155 534 случая коронавируса. Вылечились от него 150 611 жителей республики, умерли — 1 998.

Фото: Максим Платонов

Как накануне рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина, в республике вдвое выросло количество заразившихся COVID-19. Август побил рекорды июля по заболеваемости.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 21 августа читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина