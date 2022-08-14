На этой неделе заболеваемость коронавирусом в Татарстане выросла почти в два раза

Фото: Максим Платонов

В Татарстане продолжает расти заболеваемость коронавирусом. На этой неделе COVID-19 заразились 564 человека, что на 48% больше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба.

С 1 по 7 августа в Татарстане зарегистрировали 381 случай коронавируса. С 25 по 31 июля COVID-19 заразились 314 жителей республики.

В общей сложности на 14 августа в Татарстане выявлено 154 795 случаев СOVID-19, из которых 89 — за прошедшие сутки. Вылечился от коронавируса 150 561 житель республики, умерли — 1 998 человек.

Фото: Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 14 августа читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина