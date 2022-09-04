В Татарстане за сутки зарегистрировали 481 случай заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки выявлен 481 новый случай заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 4 сентября в Татарстане зарегистрировано 159 168 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 151 145 человек, в том числе 64 за минувшие сутки.

Умер за весь период 2 001 человек. Новых летальных случаев в Татарстане за последние сутки не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко