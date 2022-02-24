В Татарстане утвердили план мероприятий к 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией

Спектакли, концерты, выставки и форумы в честь 1100-летия официального принятия Ислама Волжской Булгарией

В Татарстане утвердили план план основных мероприятий, посвященных празднованию 1100-летия официального принятия Ислама Волжской Булгарией. Постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Власти республики запланировали проведение 79 мероприятий: фестивалей, конкурсов, конференции. В марте в Татарстане ожидается провести концерт произведении композиторов мусульманских стран Ближнего Востока, Центральной Азии и регионов России «Современная музыка мусульманского мира».

В апреле театр им. Карима Тинчурина презентует спектакль «Идегей» по историческому героико-эпическому эпосу татарского народа, а татарский ТЮЗ имени Габдуллы Кариева — музыкальный спектакль «YUSUF» по мотивам поэмы Кул Гали. В этот месяц запланировано проведение Всероссийского съезда учителей истории и обществознания, подготовка к изданию серии «Татарская эпиграфическая традиция» в 15-ти томах, публикация сводного текста письменных памятников булгарского периода.

В мае жители республики смогут увидеть обновленную экспозицию «Музей Болгарской цивилизации» в Болгарском музее-заповеднике. В этом месяце состоится торжественное мероприятие «Изге Болгар җыены», церемония начала строительства комплекса Соборной мечети Казани, Форум национальный средств массовой информации, Всероссийская студенческая олимпиада по арабскому языку и исламской культуре.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в текущем году в Казани в Болгаре планируют присвоить название улицы, сквера или парка в честь 1100-летия официального принятия Ислама Волжской Булгарией, создать русскоязычный вариант онлайн-медресе на образовательной платформе medrese.tatar, капитальный ремонт фасада мечети «Болгар» в столице Татарстана, создание цикла передач на канале КФУ UniverTV, учредить памятную медаль.

В начале февраля «Реальное время» выяснило, что в 2022 году в Татарстане наметили масштабный ремонт на территории достопримечательного места «Городище Болгар», столицы средневековой Волжской Булгарии. На работы из республиканского бюджета выделили 235 миллионов рублей.

Как началось празднование в Татарстане и России

Праздновать 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией начали уже начале января — в Болгаре состоялся Всероссийский мусульманский форум. Он стал первым мероприятием юбилейного года не только в Татарстане, но и в России. В Москве, например, празднование началось 13 января с VII Всероссийской ежегодной конференции «Чтения им. Шигабутдина Марджани».

Подготовка к празднованию важной даты началась еще в конце прошлого года по поручению президента России Владимира Путина. В июне того года в Татарстане создали республиканский оргкомитет по подготовке и проведению торжественных мероприятий. Российские власти также утвердили состав комитета по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией: его вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.



Татьяна Леухина