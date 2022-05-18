В Госдуме открылась выставка, посвященная 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией
В Государственной думе открылась выставка, посвященная 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией — церемонию посетили председатель Госдумы Вячеслав Володин и президент Татарстана Рустам Минниханов, а еще руководители всех фракций, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.
Выставка состоит из нескольких тематических блоков:
- принятие ислама Волжской Булгарией в 922 г., о рукописи известного сочинения секретаря багдадского посольства Ибн Фадлана;
- формирование мусульманской культуры Поволжья в X—XIII веках;
- расцвет ислама в эпоху Золотой Орды (XIII—XV вв);
- история Казанского ханства, ставшего центром ислама после распада Золотой Орды (XV—XVI вв);
- мусульманская культура в Российском государстве (XVI —начало XX вв);
- ислам в годы советской власти (1917—1991 гг);
- ислам в современной России.
В феврале в Татарстане утвердили план основных мероприятий, посвященных празднованию 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. В документе описывались 79 различных мероприятий — от конференций до конкурсов и фестивалей.
Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией стартовало уже в начале января — в Болгаре состоялся Всероссийский мусульманский форум. Он стал первым мероприятием юбилейного года не только в Татарстане, но и в России. В Москве, например, празднование началось 13 января с VII Всероссийской ежегодной конференции «Чтения им. Шигабутдина Марджани».
В Болгаре 21 мая планируется провести торжественное мероприятие, посвященное 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Торжество в честь юбилейной даты пройдет на площади перед памятным знаком «Принятие Ислама».
К 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией в Тинчуринский театр всего на пять дней, с 18 по 22 мая, вернули оперу «Кара пулат» («Черная палата») Эльмира Низамова по либретто Рената Хариса. Станет ли масштабная работа репертуарной, покажут ли ее в Болгаре — вопросы серьезные. Но гораздо более важно то, что постановка оперы вновь показала, что татарских певцов, которых можно ввести в такие проекты, не хватает. Подробнее — в материале «Реального времени».
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