В Госдуме открылась выставка, посвященная 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В Государственной думе открылась выставка, посвященная 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией — церемонию посетили председатель Госдумы Вячеслав Володин и президент Татарстана Рустам Минниханов, а еще руководители всех фракций, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.



Выставка состоит из нескольких тематических блоков:

принятие ислама Волжской Булгарией в 922 г., о рукописи известного сочинения секретаря багдадского посольства Ибн Фадлана;

формирование мусульманской культуры Поволжья в X—XIII веках;

расцвет ислама в эпоху Золотой Орды (XIII—XV вв);

история Казанского ханства, ставшего центром ислама после распада Золотой Орды (XV—XVI вв);

мусульманская культура в Российском государстве (XVI —начало XX вв);

ислам в годы советской власти (1917—1991 гг);

ислам в современной России.

В феврале в Татарстане утвердили план основных мероприятий, посвященных празднованию 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. В документе описывались 79 различных мероприятий — от конференций до конкурсов и фестивалей.

Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией стартовало уже в начале января — в Болгаре состоялся Всероссийский мусульманский форум. Он стал первым мероприятием юбилейного года не только в Татарстане, но и в России. В Москве, например, празднование началось 13 января с VII Всероссийской ежегодной конференции «Чтения им. Шигабутдина Марджани».

В Болгаре 21 мая планируется провести торжественное мероприятие, посвященное 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Торжество в честь юбилейной даты пройдет на площади перед памятным знаком «Принятие Ислама».

К 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией в Тинчуринский театр всего на пять дней, с 18 по 22 мая, вернули оперу «Кара пулат» («Черная палата») Эльмира Низамова по либретто Рената Хариса. Станет ли масштабная работа репертуарной, покажут ли ее в Болгаре — вопросы серьезные. Но гораздо более важно то, что постановка оперы вновь показала, что татарских певцов, которых можно ввести в такие проекты, не хватает. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко