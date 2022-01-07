В Казани стартует проект по написанию первой суры Корана

В Казани в рамках 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии торжественно стартует написание рукописного мусхафа благородного Куръана, сообщает ДУМ РТ. Презентация нового проекта Духовного управления мусульман республики пройдет 12 января 2022 года в 10.30 в мечети «Кул Шариф» в рамках заседания республиканского оргкомитета по подготовке к празднику.

— Символический старт проекта начнется с каллиграфического написания первой суры Благородного Куръана «Фатиха» в присутствии и с благословления многочисленных гостей: участников заседания оргкомитета, муфтиев, известных мусульманских религиозных деятелей России, представителей органов власти, научной общественности и СМИ. На их глазах на холсте профессиональным каллиграфом будут прописаны строки величайшей суры, в которой утверждаются единобожие, всемогущество Всевышнего, а также указывается путь к счастью людей. Как и другие суры, она начинается с «басмалы» — фразы, с которой мусульмане традиционно начинают дела, — сообщили в ДУМ РТ.

Написание суры станет одним из первых мероприятий в рамках открытия Года 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии.