Главное о коронавирусе на 30 июля: влияние отпусков на рост заболеваемости, в КНДР без новых случаев лихорадки

Фото: Максим Платонов

КАМАЗ вводит масочный режим на предприятии

За последние сутки в Татарстане выявлено 47 случаев заражения коронавирусом. Всего на 30 июля общее количество инфицированных в республике достигло 153 801 человека. Выздоровели за весь период 150 437 человек, в том числе 44 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 28 человек.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов рассказал, что процесс вакцинации против коронавируса в республике не останавливается — сейчас работают 180 прививочных пунктов. По его словам, в среднем по региону на один пункт вакцинации приходится десять человек. За сутки вакцинирован 831 человек. Повторную вакцинацию в республике прошли 337 тысяч татарстанцев, а должны — 1,2 миллиона. С учетом такого отношения населения коллективный иммунитет к коронавирусу составляет 6,9%, в течение трех месяцев он неуклонно падает, уточнил специалист.



Замруководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина заявила, что в Татарстане стабильная ситуация по заболеваемости коронавирусом, дополнительных ограничений не будет. Осенью ожидается сезонный подъем. По ее словам, тестирование на COVID-19 проводится в обычном формате. Нормативный показатель — 200 на 100 тысяч населения за семь дней. Замглавы ведомства отметила, что он поддерживается, а за прошедшие сутки в регионе проведено 7 517 тестов.

Челнинский КАМАЗ вводит масочный режим в офисах предприятия и местах скопления людей на производствах, таких как проходные, столовые и тому подобное. Он начнет действовать с 1 августа. Решение вернуть масочный режим принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Татарстане и в целом по России. Таким образом КАМАЗ хочет не допустить массового заболевания сотрудников коронавирусом.

Почти треть казанцев считают реальной перспективу возобновления ограничений для предотвращения распространения COVID-19, таких как самоизоляция, QR-коды и требование носить маски в общественных местах. А каждый пятый житель города уверен, что это точно произойдет. Об этом говорится в исследовании сервиса по управлению здоровьем Budu (есть в распоряжении «Реального времени»). Согласно ему, половина жителей Казани ожидают возобновления COVID-ограничений. Большинство относится к возобновлению ограничений скорее (39%) или абсолютно (15%) положительно.



В Татарстане вновь зафиксировано снижение уровня коллективного иммунитета к COVID-19. На 29 июля он составляет 5,9%,в то время как неделю назад оценивался в 6,9%.

По состоянию на 29 июля прививку против COVID-19 сделали 2 545 887 раз. Татарстана. За неделю это число выросло на 4 866, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с COVID-19. Завершили курс вакцинации 2 476 050 татарстанцев. За минувшие семь дней их число выросло на 2 244.

Резкого увеличения числа госпитализаций на фоне подъема заболеваемости COVID-19 в России нет

За последние сутки в России выявили 12 248 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 209 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 589 221 человека, а выздоровевших — до 17 969 342. За сутки болезнь унесла жизни 43 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 395 человек.

В России уровень коллективного иммунитета снизился до отметки 10,7%. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 93 861 747 раз, двумя — 89 104 188 раз.

Научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова» Виталий Зверев заявил, что отпуска у населения России оказывают влияние на рост заболеваемости COVID-19 в стране: «Правда сейчас у нас [люди] путешествуют в основном в нашей стране, очень мало кто выезжает за рубеж, поэтому оттуда мало что привозят. Но, в принципе, конечно, на курортах сейчас большая скученность людей. <…> Поэтому, конечно, [заболевание] передается».

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что рост заболеваемости коронавирусом можно будет наблюдать в середине — конце августа, когда россияне начнут возвращаться из отпусков, а также осенью после начала учебного года.

Фото: Максим Платонов

В медицинских учреждениях каждого четвертого региона России действует обязательный масочный режим, другие ограничения пока не добавляются, пишет ТАСС. Среди них Хабаровский и Красноярский края, Тверская, Калужская, Ульяновская и Белгородская области. При этом за последний месяц обязательный масочный режим вернули в больницах Ставропольского края, Саратовской и Костромской областях, Мордовии.

На свердловских избирательных участках 11 сентября будут действовать антиковидные меры. Избирателям будут предлагать продезинфицировать руки, также для них закупят одноразовые ручки. Членов участковых избирательных комиссий обеспечат масками.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что резкого увеличения числа госпитализаций пациентов с коронавирусом на фоне подъема заболеваемости в России нет: «Наша с вами главная задача — организовать работу таким образом, чтобы предотвратить дальнейший рост».

Фото: Максим Платонов

Власти Петербурга не считают нужным вводить ограничительные меры против COVID-19. Медучреждения города готовы к сезонному подъему заболеваемости коронавируса.

Власти Тюменской области продлили до 1 августа режим повышенной готовности, введенный в регионе для борьбы с коронавирусом. Глава Тюменской области Александр Моор поручил увеличить темпы тестирования и обеспечить своевременную ревакцинацию.

Япония не будет вводить ограничения, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 576 248 284 человека, 6 398 478 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (91 300 271). На второй строчке — Индия (44 000 138), на третьей — Франция (33 997 224), на четвертой — Бразилия (33 790 698), на пятой — Германия (30 853 312).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 029 903). За ними следуют Бразилия (678 313), Индия (526 312), Россия (374 602, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (327 525).

В КНДР впервые с конца апреля не выявили пациентов с лихорадкой за сутки. В целом число жителей с симптомами лихорадки на фоне распространения коронавируса превысило 4,77 миллиона.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что в рамках борьбы с коронавирусом в стране школы закрывать не будут. В целом также запланировано «много дополнительных мер» для различных сценариев развития ситуации, которые могут быть применены федеральными землями, а в отдельных случаях и федеральным правительством.

Фото: Максим Платонов

Япония не будет вводить ограничения, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19. За прошедшую неделю в стране несколько раз обновлялся антирекорд суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом — например, в четверг выявили более 233 тыс. новых случаев, что стало максимумом.

Дарья Пинегина