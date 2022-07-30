Главное о коронавирусе на 30 июля: влияние отпусков на рост заболеваемости, в КНДР без новых случаев лихорадки
КАМАЗ вводит масочный режим на предприятии
За последние сутки в Татарстане выявлено 47 случаев заражения коронавирусом. Всего на 30 июля общее количество инфицированных в республике достигло 153 801 человека. Выздоровели за весь период 150 437 человек, в том числе 44 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 28 человек.
- Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов рассказал, что процесс вакцинации против коронавируса в республике не останавливается — сейчас работают 180 прививочных пунктов. По его словам, в среднем по региону на один пункт вакцинации приходится десять человек. За сутки вакцинирован 831 человек. Повторную вакцинацию в республике прошли 337 тысяч татарстанцев, а должны — 1,2 миллиона. С учетом такого отношения населения коллективный иммунитет к коронавирусу составляет 6,9%, в течение трех месяцев он неуклонно падает, уточнил специалист.
- Замруководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина заявила, что в Татарстане стабильная ситуация по заболеваемости коронавирусом, дополнительных ограничений не будет. Осенью ожидается сезонный подъем. По ее словам, тестирование на COVID-19 проводится в обычном формате. Нормативный показатель — 200 на 100 тысяч населения за семь дней. Замглавы ведомства отметила, что он поддерживается, а за прошедшие сутки в регионе проведено 7 517 тестов.
- Челнинский КАМАЗ вводит масочный режим в офисах предприятия и местах скопления людей на производствах, таких как проходные, столовые и тому подобное. Он начнет действовать с 1 августа. Решение вернуть масочный режим принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Татарстане и в целом по России. Таким образом КАМАЗ хочет не допустить массового заболевания сотрудников коронавирусом.
- Почти треть казанцев считают реальной перспективу возобновления ограничений для предотвращения распространения COVID-19, таких как самоизоляция, QR-коды и требование носить маски в общественных местах. А каждый пятый житель города уверен, что это точно произойдет. Об этом говорится в исследовании сервиса по управлению здоровьем Budu (есть в распоряжении «Реального времени»). Согласно ему, половина жителей Казани ожидают возобновления COVID-ограничений. Большинство относится к возобновлению ограничений скорее (39%) или абсолютно (15%) положительно.
- В Татарстане вновь зафиксировано снижение уровня коллективного иммунитета к COVID-19. На 29 июля он составляет 5,9%,в то время как неделю назад оценивался в 6,9%.
- По состоянию на 29 июля прививку против COVID-19 сделали 2 545 887 раз. Татарстана. За неделю это число выросло на 4 866, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с COVID-19. Завершили курс вакцинации 2 476 050 татарстанцев. За минувшие семь дней их число выросло на 2 244.
Резкого увеличения числа госпитализаций на фоне подъема заболеваемости COVID-19 в России нет
За последние сутки в России выявили 12 248 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 209 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 589 221 человека, а выздоровевших — до 17 969 342. За сутки болезнь унесла жизни 43 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 395 человек.
- В России уровень коллективного иммунитета снизился до отметки 10,7%. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 93 861 747 раз, двумя — 89 104 188 раз.
- Научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова» Виталий Зверев заявил, что отпуска у населения России оказывают влияние на рост заболеваемости COVID-19 в стране: «Правда сейчас у нас [люди] путешествуют в основном в нашей стране, очень мало кто выезжает за рубеж, поэтому оттуда мало что привозят. Но, в принципе, конечно, на курортах сейчас большая скученность людей. <…> Поэтому, конечно, [заболевание] передается».
- Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что рост заболеваемости коронавирусом можно будет наблюдать в середине — конце августа, когда россияне начнут возвращаться из отпусков, а также осенью после начала учебного года.
- В медицинских учреждениях каждого четвертого региона России действует обязательный масочный режим, другие ограничения пока не добавляются, пишет ТАСС. Среди них Хабаровский и Красноярский края, Тверская, Калужская, Ульяновская и Белгородская области. При этом за последний месяц обязательный масочный режим вернули в больницах Ставропольского края, Саратовской и Костромской областях, Мордовии.
- На свердловских избирательных участках 11 сентября будут действовать антиковидные меры. Избирателям будут предлагать продезинфицировать руки, также для них закупят одноразовые ручки. Членов участковых избирательных комиссий обеспечат масками.
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что резкого увеличения числа госпитализаций пациентов с коронавирусом на фоне подъема заболеваемости в России нет: «Наша с вами главная задача — организовать работу таким образом, чтобы предотвратить дальнейший рост».
- Власти Петербурга не считают нужным вводить ограничительные меры против COVID-19. Медучреждения города готовы к сезонному подъему заболеваемости коронавируса.
- Власти Тюменской области продлили до 1 августа режим повышенной готовности, введенный в регионе для борьбы с коронавирусом. Глава Тюменской области Александр Моор поручил увеличить темпы тестирования и обеспечить своевременную ревакцинацию.
Япония не будет вводить ограничения, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 576 248 284 человека, 6 398 478 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (91 300 271). На второй строчке — Индия (44 000 138), на третьей — Франция (33 997 224), на четвертой — Бразилия (33 790 698), на пятой — Германия (30 853 312).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 029 903). За ними следуют Бразилия (678 313), Индия (526 312), Россия (374 602, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (327 525).
- В КНДР впервые с конца апреля не выявили пациентов с лихорадкой за сутки. В целом число жителей с симптомами лихорадки на фоне распространения коронавируса превысило 4,77 миллиона.
- Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что в рамках борьбы с коронавирусом в стране школы закрывать не будут. В целом также запланировано «много дополнительных мер» для различных сценариев развития ситуации, которые могут быть применены федеральными землями, а в отдельных случаях и федеральным правительством.
- Япония не будет вводить ограничения, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19. За прошедшую неделю в стране несколько раз обновлялся антирекорд суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом — например, в четверг выявили более 233 тыс. новых случаев, что стало максимумом.
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