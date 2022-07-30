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Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 10,7%

01:23, 30.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 10,7%
Фото: realnoevremya.ru

В России уровень коллективного иммунитета снизился до отметки 10,7%, сообщает RT.

Вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 93 861 747 раз, двумя — 89 104 188 раз.

Фото: realnoevremya.ru

Снижение коллективного иммунитета наблюдается в регионах. Так, в Татарстане вновь зафиксировано снижение уровня коллективного иммунитета к COVID-19. На 29 июля он составляет 5,9%,в то время как неделю назад оценивался в 6,9%. Прививку против коронавируса на сегодняшний день в Татарстане сделали 2 545 887 жителей. Из них 2 476 050 человек завершили курс вакцинации.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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