В Татарстане число вакцинированных против COVID-19 за неделю выросло на 4,8 тысячи
По состоянию на 29 июля прививку против COVID-19 сделали 2 545 887 жителей Татарстана. За неделю это число выросло на 4 866, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.
Завершили курс вакцинации 2 476 050 татарстанцев. За минувшие семь дней их число выросло на 2 244.
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане оценивается в 5,9%. Неделю назад он составлял 6,9%.
Повторную прививку против COVID-19 в республике прошли 337 тысяч татарстанцев, а должны — 1,2 миллиона. Процесс вакцинации против коронавируса в Татарстане не останавливается. Сейчас работают 180 прививочных пунктов
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым