В Татарстане число вакцинированных против COVID-19 за неделю выросло на 4,8 тысячи

Фото: Максим Платонов

По состоянию на 29 июля прививку против COVID-19 сделали 2 545 887 жителей Татарстана. За неделю это число выросло на 4 866, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Завершили курс вакцинации 2 476 050 татарстанцев. За минувшие семь дней их число выросло на 2 244.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане оценивается в 5,9%. Неделю назад он составлял 6,9%.

Фото: стопкоронавирус.рф

Повторную прививку против COVID-19 в республике прошли 337 тысяч татарстанцев, а должны — 1,2 миллиона. Процесс вакцинации против коронавируса в Татарстане не останавливается. Сейчас работают 180 прививочных пунктов

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Татьяна Демина