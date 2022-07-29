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В Татарстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 опустился до 5,9%

16:22, 29.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 опустился до 5,9%
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане вновь зафиксировано снижение уровня коллективного иммунитета к COVID-19. На 29 июля он составляет 5,9%,в то время как неделю назад оценивался в 6,9%.

Прививку против коронавируса на сегодняшний день в Татарстане сделали 2 545 887 жителей. Из них 2 476 050 человек завершили курс вакцинации.

Фото: стопкоронавирус.рф

— Мы где-то четвертые с конца в рейтинге, есть над чем работать, — сообщил сегодня главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов, комментируя ситуацию с коллективным иммунитетом в республике.

Процесс вакцинации против коронавируса в Татарстане не останавливается. Сейчас работают 180 прививочных пунктов.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 29 июля читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:30
    На даче много ягод, зелень, чеснок, лук.
    Плюс солнце, водные процедуры, прогулки на свежем воздухе
    А иммунитет снижается
    Начинают промывку мозгов. Возможно заканчивается срок хранения спутник ви
    Или избыток намордников на складах
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