В Татарстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 опустился до 5,9%

В Татарстане вновь зафиксировано снижение уровня коллективного иммунитета к COVID-19. На 29 июля он составляет 5,9%,в то время как неделю назад оценивался в 6,9%.

Прививку против коронавируса на сегодняшний день в Татарстане сделали 2 545 887 жителей. Из них 2 476 050 человек завершили курс вакцинации.

Фото: стопкоронавирус.рф

— Мы где-то четвертые с конца в рейтинге, есть над чем работать, — сообщил сегодня главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов, комментируя ситуацию с коллективным иммунитетом в республике.

Процесс вакцинации против коронавируса в Татарстане не останавливается. Сейчас работают 180 прививочных пунктов.

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Татьяна Демина