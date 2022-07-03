В стройку первого участка новой линии метрополитена Казани вложат еще 800 миллионов рублей

Фото: Ринат Назметдинов

На строительство первого участка второй линии метрополитена Казани от станции с рабочим названием «Фучика» до станции «Сахарова» направят еще 800 миллионов рублей. Профинансируют работы из бюджета республики.

На объекте требуется выполнить комплекс гидроизоляционных работ, установить защитный экран под лестничные сходы станции метро «Дубравная», а также построить соединительную ветку от станции с рабочим названием «Фучика» до станции «Дубравная», которая на сегодняшний день является конечной.

Работы также затронут сооружения котлована и разработку грунта при организации строительства станции под названием «100-летие ТАССР». Исполнителю придется работать с железобетонными конструкциями вестибюлей будущих станций и так далее.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Подрядчика ищет Главстрой Татарстана. Работы требуется начать 1 августа. Завершить их необходимо до конца ноября этого года.

Напомним, первый участок включает в себя четыре станции. Согласно документации, на нем выполняется съезд и пешеходный переход на первую линию казанского метрополитена — на станцию «Дубравная». Длина участка — 5,75 км.

Источник: документация к тендеру

Названия строящихся станций первого участка второй линии метрополитена уже утверждены властями:



Станция, расположенная по улице Юлиуса Фучика, получила название «100-летие ТАССР».

Станция, расположенная в районе остановки общественного транспорта «10-й микрорайон» по улице Юлиуса Фучика, будет называться «Академическая».

Станции метро на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Ломжинской присвоили наименование «Зилант».

Станция, расположенная по проспекту Альберта Камалеева, будет носить название «Тулпар».

В июне в Казани подвели итоги открытого всероссийского конкурса на лучшую концепцию интерьеров станций второй линии метрополитена.



Стоит отметить, что это не первый в этом году тендер на строительство первого участка второй линии казанского метрополитена. В мае Главстрой Татарстана искал подрядчика, объявив начальную цену в 600 миллионов рублей. В марте на объект выделялось 639,4 млн рублей.



Работы на новом участке метрополитена Казани включают в себе не только непосредственно строительство, но и вынос инженерных сетей, и благоустройство прилегающей территории. Так, в этом году Главстрой Татарстана объявил два тендера — с начальной ценой в 876 миллионов рублей и в 698 миллионов.



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Татьяна Демина