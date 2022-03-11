В Казани выделят 639,4 млн рублей на строительство первого участка второй линии метро

Фото: Олег Тихонов

В Казани выделят 639,4 млн рублей на строительство первого участка второй линии метрополитена. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.



Заказчиком выступает Главстрой Татарстана, источником финансирования — бюджет республики. Подрядчику понадобится выполнить строительно-монтажные и прочие работы на участке от станции метро «Фучика» до станции метро «Сахарова». В перечне возможных работ в техзадании также указаны подготовительные, земляные, фасадные работы, возведение конструкций, установка систем и другое.

Заявки принимаются до 17 марта 2022 года. Работы следует провести с даты заключения контракта по 20 декабря 2022 года.

Фото: t.me/kzn_official

Осенью 2021 года из бюджета РТ было выделено еще 999,1 млн рублей на строительство первого участка второй линии метрополитена Казани. Тендер разместили 15 октября. Срок исполнения контракта указали до 1 марта 2022 года.

Дарья Акимова