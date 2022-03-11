В Казани выделят 639,4 млн рублей на строительство первого участка второй линии метро
В Казани выделят 639,4 млн рублей на строительство первого участка второй линии метрополитена. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает Главстрой Татарстана, источником финансирования — бюджет республики. Подрядчику понадобится выполнить строительно-монтажные и прочие работы на участке от станции метро «Фучика» до станции метро «Сахарова». В перечне возможных работ в техзадании также указаны подготовительные, земляные, фасадные работы, возведение конструкций, установка систем и другое.
Заявки принимаются до 17 марта 2022 года. Работы следует провести с даты заключения контракта по 20 декабря 2022 года.
Осенью 2021 года из бюджета РТ было выделено еще 999,1 млн рублей на строительство первого участка второй линии метрополитена Казани. Тендер разместили 15 октября. Срок исполнения контракта указали до 1 марта 2022 года.
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