В стройку первого участка второй линии метрополитена Казани вложат еще 600 миллионов рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

В строительство первого участка второй линии казанского метрополитена от станции с рабочим названием «Фучика» до станции «Сахарова» вложат еще 600 млн рублей. Средства выделяются из бюджета Татарстана.

Первый участок включает в себя четыре станции. Согласно документации, на нем выполняется съезд и пешеходный переход на первую линию казанского метрополитена — на станцию «Дубравная». Длина участка — 5,75 км.

Подрядчик должен приступить к работам уже в следующем месяце. Завершить их требуется к 30 ноября 2022 года. Поиском исполнителя занимается Главстрой Татарстана.

В документации ведомства указано, что станции «Улица Академика Сахарова» и «Улица Юлиуса Фучика» запроектированы «временно конечными». Согласно расчетам, в первые 10 лет эксплуатации первого участка линии трафик в метро составит 342,8 тысячи человек в сутки или 125,1 млн пассажиров в год.

Скриншот документации к тендеру

Еще 876 млн рублей направят на вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства первого участка второй линии метрополитена Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова», а также на благоустройство территории. Средства на эти цели предусмотрены в бюджете Татарстана.



В марте появился на строительство первого участка второй линии казанского метрополитена с начальной ценой в 639,4 млн рублей. Таким образом, по подсчетам «Реального времени» в этом году на объект выделили уже более 2,1 млрд.

Фото: Ринат Назметдинов

В феврале 2022-го строители завершили проходку тоннеля первого участка второй линии казанского метро. На пересечении улиц Ломжинской и Юлиуса Фучика, тоннелепроходческий комплекс вышел на поверхность земли. Новую ветку должны запустить через 5 лет, в 2027-м.

Названия для новых станций выбирали с помощью народного голосования. По результатам опроса, проведенного среди казанцев, станцию на пересечении улиц Фучика и Зорге назовут «100-летие ТАССР», а на пересечении улиц Фучика и Завойского — «Академическая». Для станции на пересечении улицы Фучика с улицей Ломжинской и Ноксинским спуском большинство проголосовало за название «Зилант», для станции метро у ТЦ «Мега» — «Тулпар».



В проектной документации содержатся сведения также о втором и третьем участках второй линии метрополитена Казани. Их протяженность 5,45 и 9,37 км. На втором участке запланированы три станции с рабочими названиями «XXI век», «Пионерская» и «Компрессорный завод». На третьем участке проектом предусмотрены четыре станции «Футбольный стадион», «Горбольница», «Загс» и «Декабристов».

Татьяна Демина