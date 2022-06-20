Как выглядит спустя месяц после закладки камня Соборной мечети в Казани территория бывшего парка Кырлай — фото

Месяц назад в Казани на месте парка аттракционов «Кырлай» прошла церемония закладки первого камня будущей Соборной мечети. Как сейчас выглядит строительная площадка, узнал корреспондент «Реального времени».

Пока строительные работы не стартовали. Их планировали начать осенью. Мечеть будет рассчитана на 10 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Также была раскопана дорога к строительной площадке.



Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

О том, что Соборную мечеть в Казани возведут на территории парка развлечений «Кырлай», стало известно 1 апреля. В этот же день дали старт Международному конкурсу на разработку ее эскизного проекта.



Строительство мечети обсуждалось уже давно. В середине января президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что ее планируют возвести на берегу Казанки противоположном Кремлю. Однако он уточнил, что это только примерное место. Затем в Кремле рассказали, что окончательное решение по месту для Соборной мечети примут после ряда экспертиз. В их числе экологическая и градостроительная. На их проведении настаивал сам Минниханов.



Первый камень мечети заложили 20 мая. В мероприятии принимали участие президент Татарстана Рустам Минниханов, Госсоветник республики Минтимер Шаймиев. Для участников была организована культурно-просветительская программа с исполнением сур Корана, традиционных мунаджатов, с историко-культурным видеорядом. Перед началом торжественной церемонии прошло коллективное чтение намаза.

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Дарья Акимова