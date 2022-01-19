Галимова: окончательное решение по месту для Соборной мечети Казани примут после ряда экспертиз

Фото: Максим Платонов (архив)

Место для Соборной мечети в Казани пока не выбрано. Окончательное решение будет приниматься после проведения ряда экспертиз, рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

— Когда президент [РТ] давал комментарий изначально, он так и сказал, что это все примерно на правом берегу, примерно в той плоскости, в той местности, — объяснила Галимова.

По ее словам, место для строительства Соборной мечети в Казани пока не определено, так как необходимо провести некоторые экспертизы. В их числе экологическая и градостроительная. На их проведении настаивает сам президент Татарстана Рустам Минниханов, обратила внимание Галимова.

— Все эти процедуру по всем разным вариантам участков, которые предлагали, пройдут, и только потом будет принято окончательное решение о точке и месте строительства, — заявила Галимова.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

На прошлой неделе Минниханов сообщил, что выбрано примерное место для Соборной мечети — на берегу Казанки, противоположном Кремлю. При этом он уточнил, что это неокончательное решение и необходимо еще пройти согласительную процедуру.



Напомним, закладку комплекса Соборной мечети в Казани приурочат к 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией. Дату празднуют в этом году.



Татьяна Демина