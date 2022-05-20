В Казани заложили первый камень Соборной мечети

17:03, 20.05.2022 37
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня на месте парка аттракционов «Кырлай» прошла церемония закладки первого камня будущей Соборной мечети. В мероприятии принимали участие президент РТ Рустам Минниханов, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев. Для участников  была организована культурно-просветительская программа с исполнением сур Корана, традиционных мунаджатов и историко-культурным видеорядом. Перед началом торжественной церемонии прошло коллективное чтение намаза. Мечеть будет рассчитана на 10 тысяч человек. Строительство планируют начать уже этой осенью.


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