Соборную мечеть в Казани возведут на территории парка «Кырлай»
Соборную мечеть в Казани возведут на территории парка развлечений «Кырлай». Земельный участок, являющийся муниципальной собственностью, находится в аренде АО «Паркинвест». Между арендатором, мэрией Казани и фондом содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек-Доброта», выступающего заказчиком, достигнута договоренность о предоставлении земельного участка под строительство мечети.
1 апреля дали старт Международному конкурсу на разработку эскизного проекта соборной мечети. В состав конкурсного жюри войдут ведущие архитекторы, представители научного сообщества, мусульманского духовенства, государственных и муниципальных органов власти. Итоги конкурса планируется подвести через три месяца.
Первый камень планируют заложить уже 20 мая. Строительство начнется осенью этого года. Мечеть будет рассчитана на 10 тысяч человек.
Строительство мечети обсуждается уже давно. В середине января президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что ее планируют возвести на берегу Казанки, противоположном Кремлю. Однако он уточнил, что это только примерное место. Затем в Кремле рассказали, что окончательное решение по месту для Соборной мечети примут после ряда экспертиз. В их числе экологическая и градостроительная. На их проведении настаивал сам Минниханов.
В феврале на заседании Казанской городской думы Рустам Минниханов предложил провести международный конкурс для выбора проекта Соборной мечети в Казани. По словам президента, конкурс должен быть аналогичен тому, который проводили перед началом строительства нового здания театра Камала.
Позже руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова отмечала, что вариантов мест для возведения мечети очень много.
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