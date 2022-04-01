Соборную мечеть в Казани возведут на территории парка «Кырлай»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Соборную мечеть в Казани возведут на территории парка развлечений «Кырлай». Земельный участок, являющийся муниципальной собственностью, находится в аренде АО «Паркинвест». Между арендатором, мэрией Казани и фондом содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек-Доброта», выступающего заказчиком, достигнута договоренность о предоставлении земельного участка под строительство мечети.

1 апреля дали старт Международному конкурсу на разработку эскизного проекта соборной мечети. В состав конкурсного жюри войдут ведущие архитекторы, представители научного сообщества, мусульманского духовенства, государственных и муниципальных органов власти. Итоги конкурса планируется подвести через три месяца.

Фото: Максим Платонов (архив)

Первый камень планируют заложить уже 20 мая. Строительство начнется осенью этого года. Мечеть будет рассчитана на 10 тысяч человек.



Строительство мечети обсуждается уже давно. В середине января президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что ее планируют возвести на берегу Казанки, противоположном Кремлю. Однако он уточнил, что это только примерное место. Затем в Кремле рассказали, что окончательное решение по месту для Соборной мечети примут после ряда экспертиз. В их числе экологическая и градостроительная. На их проведении настаивал сам Минниханов.



В феврале на заседании Казанской городской думы Рустам Минниханов предложил провести международный конкурс для выбора проекта Соборной мечети в Казани. По словам президента, конкурс должен быть аналогичен тому, который проводили перед началом строительства нового здания театра Камала.

Позже руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова отмечала, что вариантов мест для возведения мечети очень много.

Маргарита Головатенко