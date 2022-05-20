В Казани проходит чтение намаза перед закладкой камня Соборной мечети

В Казани проходит коллективное чтение намаза перед закладкой камня Соборной мечети. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» с места событий.

Соборную мечеть построят на территории бывшего парка «Кырлай». Как рассказал вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев, площадка уже подготовлена. Строительство планируют начать осенью 2022 года. Мечеть будет рассчитана на 10 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru

Также сегодня в Болгаре проходят торжественные мероприятия, посвященные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Они завершатся световым шоу, которое 21 мая можно будет посмотреть в Казани у стен Кремля — от Тайницкой до Спасской башни.

Диана Жиленкова