Главное о коронавирусе на 20 июня: исследование вакцины от разных штаммов, взаимосвязь гепатита и COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на прошлой неделе заболеваемость COVID-19 упала на 18,5%



За последние сутки в Татарстане выявлено 68 случаев заражения коронавирусом. Всего на 20 июня общее количество инфицированных в республике достигло 152 020. Выздоровели за весь период 147 827 человек, в том числе 32 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 21 человека.

В Татарстане с 13 по 19 июня заболеваемость COVID-19 сократилась на 18,5% по сравнению с предыдущей неделей, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Так, за прошедшую неделю в республике коронавирус выявили у 586 человек. С 6 по 12 июня в республике зарегистрировали 719 случаев заражения COVID-19.

На сегодняшний день, согласно данным портала стопкоронавирус.рф, Татарстан относится к светло-оранжевой зоне по заболеваемости коронавирусом. К ней относят регион, если за 7 суток в нем выявлено 31—90 случаев на 100 тысяч населения. Большая часть регионов ПФО находится на тепловой карте в желтой зоне. Такой цвет присваивается региону, если в нем зарегистрировано менее 30 случаев на 100 тыс. населения за 7 суток.

Фото: стопкоронавирус.рф

Кроме того, в Татарстане зарегистрирован наименьший показатель коллективного иммунитета к COVID-19 среди всех регионов Приволжского федерального округа. Так, по данным на 17 июня, он составляет 18,8%. Вместе с этим уровень коллективного иммунитета в девяти регионах ПФО опустился ниже 25%. Такие показатели зафиксированы в Оренбургской, Кировской, Нижегородской, Ульяновской областях, а также в республиках Татарстан, Башкирия, Чувашия, Удмуртия и Марий Эл.

Гинцбург заявил о необходимости расширять национальный календарь прививок

За последние сутки в России выявили 2 667 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 723 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 400 927 человек, а выздоровевших — до 17 825 397. За сутки болезнь унесла жизни 54 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 380 517 человек.

Пять из 14 регионов Приволжского федерального округа находятся в красной зоне по ситуации с СOVID-19. Это Пензенская, Ульяновская и Самарская области, республики Чувашия и Удмуртия, следует из данных на портале стопкоронавирус.рф. Красный цвет на тепловой карте означает, что в регионе выявлено более 150 случаев на 100 тысяч населения за 7 суток. В пояснении указывается, что такой окрас присваивается, если не достигнуты целевые показатели по охвату тестированием.

Число летальных случаев из-за коронавируса в России на прошлой неделе впервые с апреля 2020 года составило менее 500. Так, с 13 по 19 июня оперштаб сообщил о 443 смертях, что на 11,4% меньше показателя предыдущих семи дней. При этом показатель летальности остался на отметке 2,07%, на которой он держится с середины марта. Кроме того, число случаев заражения также продолжает снижаться: за прошедшую неделю в стране выявили 21 673 заболевших, что на 12,4% меньше, чем на предыдущей.

Фото: Ринат Назметдинов

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что исследования против новой вакцины от коронавируса на основе вирусоподобных частиц, которая будет защищать против сразу нескольких его штаммов, проходят гладко. По его словам, новой вакциной привили уже несколько десятков добровольцев, и значимых побочных эффектов во время проведения исследования у них не наблюдалось.

Также Гинцбург заявил, что национальный календарь прививок в России включает в целом все, но его необходимо совершенствовать и расширять, в частности включить в него вакцинацию от коронавируса. Он отметил, что единственный способ решения всех проблем, связанных с COVID-19, пандемией, — это введение вакцины «Спутник V» в национальный календарь прививок.

Фото: minzdrav.gov.ru

Глава центра им. Гамалеи добавил, что создать в лаборатории подобный COVID-19 вирус возможно. Однако, по его словам, отличить его от природного его нельзя даже современными методами, за исключением одного — «если это было чистосердечное признание».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что менять временные интервалы в рекомендациях по ревакцинации против коронавируса пока не планируется. По ее словам, в настоящее время сохраняется рекомендация ревакцинироваться от коронавируса раз в шесть месяцев.

Врач-биофизик Нелли Соседова заявила, что новая мутация коронавируса может появиться этим летом. Она спрогнозировала появление нового штамма коронавируса в одной из восточных стран. По ее словам, РНК-вирусы, среди которых и возбудитель COVID-19, распространяются с востока на запад. Поэтом новая мутация инфекции появится в России осенью и может привести к подъему заболеваемости, подчеркнула эксперт.

Гендиректор Минздрава Израиля допустил начало новой волны COVID-19 в стране

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 538 968 645 человек, 6 318 657 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (86 246 101). На второй строчке — Индия (43 309 473), на третьей — Бразилия (31 611 769), на четвертой — Франция (30 279 240), на пятой — Великобритания (22 664 435).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 013 413). За ними следуют Бразилия (668 693), Индия (524 873), Россия (372 769, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 408).

Генеральный директор Минздрава Израиля Нахман Аш рассказал, что число новых случаев заражения коронавирусом в стране продолжает расти. По его словам, речь может идти о начале новой волны распространения инфекции в стране. Несколько месяцев назад уже происходил подобный всплеск, но тогда очень быстро количество новых случаев пошло на спад. «Думаю, мы можем начинать называть это новой волной», — сказал министр, отметив, что нынешний всплеск заболеваемости связан с распространением «омикрона» BA.5.

Бельгийские ученые сообщили, что им удалось подтвердить взаимосвязь между гепатитом, коронавирусом SARS-CoV-2 и аденовирусами типа 41. Так, девять случаев заболевания новым гепатитом были выявлены в городе Лёвен, где специалисты и провели исследование. На протяжении полутора лет — с декабря 2020-го по май 2022 года — они взяли 65 проб сточных вод и 158 образцов воздуха в дошкольных учреждениях. Отмечается, что в каждой из них были выявлены вирусы. Эти данные позволяют предположить, что осложнения с печенью могли возникнуть из-за одновременного воздействия на человеческий организм SARS-CoV-2 и аденовирусов.

Фото: realnoevremya.ru

Национальный центр исследований в области эпидемического надзора и иммунизации (NCIRS) сообщил, что в период с декабря 2021 года по февраль 2022-го коронавирусом заразились почти 4 млн взрослых австралийцев, а реальные данные о числе больных пациентов значительно выше. Отмечается, что такую статистику подтверждает масштабное национальное исследование образцов крови. Специалисты NCIRS рассказали, что наиболее значительную вспышку Австралия зарегистрировала во время распространения омикрон-варианта коронавируса, начавшегося в декабре 2021 года.

В мае поставки бытовой техники в Японию сократились на 11,1% по сравнению с прошлым годом из-за задержек с доставкой запчастей из Китая, где в связи с пандемией коронавируса вводился локдаун. Наибольший спад показали стиральные машины, которых в мае было отгружено сразу на 37,9% меньше, чем в прошлом году. Кондиционеров было поставлено на 14,8% меньше.

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Максим Кокунин