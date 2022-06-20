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Глава Центра им. Гамалеи рассказал об исследованиях вакцины от разных штаммов коронавируса

08:20, 20.06.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Глава Центра им. Гамалеи рассказал об исследованиях вакцины от разных штаммов коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Исследования против новой вакцины от коронавируса на основе вирусоподобных частиц, которая будет защищать против сразу нескольких его штаммов, проходят гладко, сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, новой вакциной привили уже несколько десятков добровольцев, и значимых побочных эффектов во время проведения исследования у них не наблюдалось.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Ее могут использовать граждане старше 18 лет. Разработчиком препарата выступил Центр имени Гамалеи.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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