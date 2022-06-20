Глава Центра им. Гамалеи рассказал об исследованиях вакцины от разных штаммов коронавируса

Исследования против новой вакцины от коронавируса на основе вирусоподобных частиц, которая будет защищать против сразу нескольких его штаммов, проходят гладко, сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, новой вакциной привили уже несколько десятков добровольцев, и значимых побочных эффектов во время проведения исследования у них не наблюдалось.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Ее могут использовать граждане старше 18 лет. Разработчиком препарата выступил Центр имени Гамалеи.

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Маргарита Головатенко