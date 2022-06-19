В большинстве регионов ПФО коллективный иммунитет к COVID-19 меньше 25% — в Татарстане он самый низкий
В девяти из 14 регионов Приволжского федерального округа уровень коллективного иммунитета к COVID-19 опустился ниже 25%, выяснило «Реальное время», проанализировав данные портала стопкоронавирус.рф. Наименьший показатель зарегистрирован в Татарстане — 18,8%.
По данным федерального оперташтаба по борьбе с коронавирусом на 17 июня, уровень коллективного иммунитета ниже 25% в Оренбургской, Кировской, Нижегородской, Ульяновской областях, а также в республиках Татарстан, Башкирия, Чувашия, Удмуртия и Марий Эл.
Самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу среди регионов ПФО зарегистрирован в Пензенской области. Он оценивается в 39,4%.
В целом ситуация с уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу в регионах ПФО по состоянию на середину июня выглядит следующим образом:
- Пензенская область — 39,4%
- Самарская область — 31,4%
- Мордовия — 30%
- Пермский край — 25,6%
- Саратовская область — 25%
- Оренбургская область — 24,5%
- Башкирия — 24,1%
- Чувашия —23%
- Удмуртия — 22,8%
- Кировская область — 22,7%
- Марий Эл —22,7%
- Нижегородская область — 21,5%
- Ульяновская область — 20,8%
- Татарстан — 18,8%
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