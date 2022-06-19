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В большинстве регионов ПФО коллективный иммунитет к COVID-19 меньше 25% — в Татарстане он самый низкий

17:45, 19.06.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В большинстве регионов ПФО коллективный иммунитет к COVID-19 меньше 25% — в Татарстане он самый низкий
Фото: Максим Платонов (архив)

В девяти из 14 регионов Приволжского федерального округа уровень коллективного иммунитета к COVID-19 опустился ниже 25%, выяснило «Реальное время», проанализировав данные портала стопкоронавирус.рф. Наименьший показатель зарегистрирован в Татарстане — 18,8%.

По данным федерального оперташтаба по борьбе с коронавирусом на 17 июня, уровень коллективного иммунитета ниже 25% в Оренбургской, Кировской, Нижегородской, Ульяновской областях, а также в республиках Татарстан, Башкирия, Чувашия, Удмуртия и Марий Эл.

Самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу среди регионов ПФО зарегистрирован в Пензенской области. Он оценивается в 39,4%.

Фото: Максим Платонов

В целом ситуация с уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу в регионах ПФО по состоянию на середину июня выглядит следующим образом:

  1. Пензенская область — 39,4%
  2. Самарская область — 31,4%
  3. Мордовия — 30%
  4. Пермский край — 25,6%
  5. Саратовская область — 25%
  6. Оренбургская область — 24,5%
  7. Башкирия — 24,1%
  8. Чувашия —23%
  9. Удмуртия — 22,8%
  10. Кировская область — 22,7%
  11. Марий Эл —22,7%
  12. Нижегородская область — 21,5%
  13. Ульяновская область — 20,8%
  14. Татарстан — 18,8%

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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