В большинстве регионов ПФО коллективный иммунитет к COVID-19 меньше 25% — в Татарстане он самый низкий

Фото: Максим Платонов (архив)

В девяти из 14 регионов Приволжского федерального округа уровень коллективного иммунитета к COVID-19 опустился ниже 25%, выяснило «Реальное время», проанализировав данные портала стопкоронавирус.рф. Наименьший показатель зарегистрирован в Татарстане — 18,8%.

По данным федерального оперташтаба по борьбе с коронавирусом на 17 июня, уровень коллективного иммунитета ниже 25% в Оренбургской, Кировской, Нижегородской, Ульяновской областях, а также в республиках Татарстан, Башкирия, Чувашия, Удмуртия и Марий Эл.

Самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу среди регионов ПФО зарегистрирован в Пензенской области. Он оценивается в 39,4%.

Фото: Максим Платонов

В целом ситуация с уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу в регионах ПФО по состоянию на середину июня выглядит следующим образом:

Пензенская область — 39,4% Самарская область — 31,4% Мордовия — 30% Пермский край — 25,6% Саратовская область — 25% Оренбургская область — 24,5% Башкирия — 24,1% Чувашия —23% Удмуртия — 22,8%

Кировская область — 22,7% Марий Эл —22,7% Нижегородская область — 21,5%

Ульяновская область — 20,8%

Татарстан — 18,8%

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Татьяна Демина