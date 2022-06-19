Пять регионов ПФО остаются в красной зоне по ситуации с СOVID-19 — Татарстан в светло-оранжевой

Фото: Ринат Назметдинов

Пять из 14 регионов Приволжского федерального округа находятся в красной зоне по ситуации с СOVID-19. Это Пензенская, Ульяновская и Самарская области, республики Чувашия и Удмуртия, следует из данных на портале стопкоронавирус.рф.

Красный цвет на тепловой карте означает, что в регионе выявлено более 150 случаев на 100 тысяч населения за семь суток. В пояснении указывается, что такой окрас присваивается, если не достигнуты целевые показатели по охвату тестированием.

Всего для обозначения ситуации с СOVID-19 предусмотрены шесть цветов. Кроме красного это оранжевый, светло-оранжевый, желтый, мятный и зеленый. Ни один из регионов России не окрашен в два последних цвета, которые указывают на стабильную обстановку с заболеваемостью.

Фото: стопкоронавирус.рф

Татарстан на сегодняшний день относится к светло-оранжевой зоне по заболеваемости коронавирусом. К ней регион относят, если за семь суток выявлено 31-90 случаев на 100 тысяч населения.

Остальные регионы ПФО находятся на тепловой карте в желтой зоне. Такой цвет региону присваивается, если зарегистрировано менее 30 случаев на 100 тыс. населения за семь суток.

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Татьяна Демина