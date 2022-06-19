Новости общества

06:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане на этой неделе заболеваемость коронавирусом упала на 18,5%

22:31, 19.06.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане на этой неделе заболеваемость коронавирусом упала на 18,5%
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 13 по 19 июня заболеваемость COVID-19 сократилась на 18,5% по сравнению с предыдущей неделей, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

С 13 по 19 июня в Татарстане коронавирус выявили у 586 человек. С 6 по 12 июня в республике зарегистрировали 719 случаев заражения COVID-19.

Фото: Максим Платонов

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 июн
    Вы уж определитесь
    То заболеваемость упала, то иммунитет снизился
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также