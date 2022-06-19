В Татарстане на этой неделе заболеваемость коронавирусом упала на 18,5%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 13 по 19 июня заболеваемость COVID-19 сократилась на 18,5% по сравнению с предыдущей неделей, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

С 13 по 19 июня в Татарстане коронавирус выявили у 586 человек. С 6 по 12 июня в республике зарегистрировали 719 случаев заражения COVID-19.



Фото: Максим Платонов

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Татьяна Демина