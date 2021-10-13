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Путин назначил Наталью Поклонскую послом в африканском Кабо-Верде

11:39, 13.10.2021
Путин назначил Наталью Поклонскую послом в африканском Кабо-Верде
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин назначил экс-депутата Наталью Поклонскую послом в африканском государстве Кабо-Верде. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом глава государства освободил с должности посла в Кабо-Верде Владимира Соколенко.

Поклонская заявила, что рада своему назначению. По ее словам, ей нравится дипломатическая работа, ее мечта сбылась, пишет «РИА Новости».

В мае экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сняла свою кандидатуру с предварительного голосования партии «Единая Россия».

Поклонскую назначили прокурором Крыма 2 мая 2014 года указом президента России, а 26 сентября 2016 года она написала заявление об освобождении от занимаемой должности в связи с избранием в Госдуму. В 2018 году она стала единственным членом «Единой России», проголосовавшим против законопроекта о повышении пенсионного возраста. В сентябре этого же года комитет Госдумы по регламенту объединил комиссию по контролю за доходами, возглавляемую Поклонской, с комиссией по этике.

Татьяна Леухина
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