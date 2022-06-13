Путин освободил Поклонскую от должности замруководителя Россотрудничества

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Натальи Поклонской с должности замглавы Россотрудничества. Об этом сообщает «РИА Новости».

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. На эту должность Поклонская была назначена в феврале этого года.

Сама Поклонская сообщила, что указ об освобождении с должности замруководителя Россотрудничества подписан в связи с ее переходом на другую работу.

2 февраля Путин подписал указ об освобождении Поклонской от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Кабо-Верде. Она была назначена послом в этом африканском государстве указом президента в октябре 2021 года. В январе стало известно, что она не вступит в эту должность из-за возникших личных обстоятельств.

Дарья Акимова