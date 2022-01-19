Поклонская не вступит в должность посла РФ в Кабо-Верде из-за личных обстоятельств
Наталья Поклонская, ранее назначенная на должность посла России в Кабо-Верде, не вступит в должность в связи с возникшими личными обстоятельствами. Об этом сообщает ТАСС.
«...Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству», — сказала она.
В Министерстве иностранных дел России подтвердили эту информацию.
Экс-прокурор Крыма Поклонская была назначена послом в африканском государстве Кабо-Верде указом президента России Владимира Путина в октябре 2021 года. До этого она была депутатом Государственной думы РФ седьмого созыва.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым