Поклонская не вступит в должность посла РФ в Кабо-Верде из-за личных обстоятельств

Наталья Поклонская, ранее назначенная на должность посла России в Кабо-Верде, не вступит в должность в связи с возникшими личными обстоятельствами. Об этом сообщает ТАСС.

«...Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству», — сказала она.

В Министерстве иностранных дел России подтвердили эту информацию.

Экс-прокурор Крыма Поклонская была назначена послом в африканском государстве Кабо-Верде указом президента России Владимира Путина в октябре 2021 года. До этого она была депутатом Государственной думы РФ седьмого созыва.

Маргарита Голвоатенко