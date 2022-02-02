Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества

Наталья Поклонская назначена на должность заместителя руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также Путин подписал указ об освобождении Поклонской от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Кабо-Верде.

Фото: скриншот документа

О назначении Поклонской на должность замглавы Россотрудничества ранее сообщали СМИ со ссылкой на источники. Сама же Поклонская не стала комментировать эту информацию, сославшись на то, что обсуждение преждевременно.

— Я готова с радостью работать в любой должности, где буду полезна своей стране и нашему руководству, — поделилась она.



Поклонская была назначена послом в африканском государстве Кабо-Верде указом президента РФ в октябре 2021 года. В январе стало известно, что она не вступит в эту должность из-за возникших личных обстоятельств.

Диана Жиленкова