Леонид Слуцкий: «Обжегшись на молоке, дуешь на воду. Состав еще будет чиститься»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о составе и новых трансферах. Его слова приводит пресс-служба клуба.

— Обжегшись на молоке, дуешь на воду. Состав еще будет чиститься, потому что у нас появились новички, вернулись игроки из аренд, еще не доехали Йевтич и Фамейе по визовым причинам, — сообщил он. По его словам, Дарко Йевтич прибывает ориентировочно 13 июня, а Джоэль Фамейе — во вторник.

Слуцкий заявил, что команду могут пополнить еще два игрока:

— Мы ведем переговоры еще по двум позициям, на финишной прямой по этим двум игрокам. Всегда может кто-то еще появиться вдруг неожиданно, учитывая, что трансферное окно длинное. Но если эти два игрока сложатся, то можно говорить, что на 90 процентов команда сформирована.



А вот ясности с Монтасаром Тальби и Оливером Абильдгором пока нет.

— УЕФА до 30 июня обязана принять какое-то решение по легионерам. От этого решения будут зависеть все действия не только по Тальби и Абильдгору, но и по всем иностранным игрокам, которые у нас есть на контракте, — отметил Слуцкий.

Напомним, семеро игроков «Рубина», выступавших в других клубах на правах аренды в прошлом сезоне, вернулись в команду. На прошлой неделе 25-летний ганский нападающий Джоэль Фамейе подписал контракт с казанским «Рубином». Клуб продлил контракт с вратарем Никитой Медведевым. При этом было объявлено об уходе полузащитника Константина Кучаева и форварда Германа Онугхи. Также сообщалось о переходе в «Рубин» сразу пяти новых игроков, среди которых Александр Зотов, Валерий Чуперка и другие.