В Чувашии приостанавливают действие масочного режима

В Чувашии приостанавливают действие требования к соблюдению масочного режима. Решение приняли на заседании регионального оперативного штаба, сообщил в Telegram-канале глава республики Олег Николаев.

По его словам, ранее фиксировалось большое количество обращений от граждан и представителей бизнеса с просьбой отменить требование носить маски.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Лицам из групп риска рекомендуется продолжать использовать средства индивидуальной защиты.

По данным на 8 июня, в Чувашии выявили 30 случаев COVID-19. С начала пандемии выявили 80 280 случаев. За сутки умер один пациент, всего — 4 643.

Со вчерашнего дня обязательный масочный режим отменили в Ульяновской области. Во вторник в Татарстане приостановили действие обязательного масочного режима. До этого об отмене этой меры объявляли соседние регионы — Марий Эл и Башкирия.

Татьяна Леухина