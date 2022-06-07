В Ульяновской области отменяют масочный режим

В Ульяновской области с 8 июня отменяется обязательный масочный режим. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Русских.

Решение приняли после стабилизации ситуации с инфекцией в регионе. Масочный режим остается обязательным лишь при посещении медучреждений. Носить индивидуальные средства защиты необходимо лицам старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным на 6 июня, в Ульяновской области выявили 32 новых случая COVID-19. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 203 148 заражений коронавирусом.

Вчера в Татарстане приостановили действие обязательного масочного режима. До этого об отмене этой меры объявляли соседние регионы — Марий Эл и Башкирия.

Татьяна Леухина