В Татарстане отмена масочного режима и других ограничений не обсуждается

Фото: Максим Платонов

Снижения заболеваемости в Татарстане не наблюдается

В Татарстане не обсуждают вопрос об отмене масочного режима. Об этом «Реальному времени» рассказала заместитель премьер-министра Татарстана и руководитель оперштаба республики по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева.

По ее словам, обязательное ношение масок могут отменить при показателях снижения заболеваемости, которых на данный момент в республике не отмечается. Соответственно, не обсуждается вопрос и о снятии других коронавирусных ограничений.

Фото: Максим Платонов

Как «Реальному времени» пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана, масочный режим закреплен по всей России постановлением главного санитарного врача Анны Поповой. В Татарстане он регулируется постановлением Кабинета министров республики.

Вместе с этим ряд регионов России уже отменили обязательное ношение масок, придав масочному режиму рекомендательный характер. Так, например, благодаря улучшению эпидемиологической обстановки его отменили в Москве, Московской области и ряде других регионов России.

Отменить обязательное ношение масок в Татарстане пробовали активисты в судебном порядке, однако в апреле прошлого года Верховный суд республики оставил их иск без удовлетворения. Судья прислушался к мнению представителя Роспотребнадзора о том, что данные нормы введены на федеральном уровне и не нарушают прав граждан.

По словам главного внештатного терапевта Минздрава Татарстана Дианы Абдулганиевой, сейчас в республике наблюдается медленное снижение коллективного иммунитета к коронавирусу — падение составляет от 0,5% до 1% в неделю.

Данные Роспотребнадзора говорят о том, что в Татарстане уровень коллективного иммунитета составляет порядка 45—46%.

Какие коронавирусные ограничения были раньше и сейчас

Сейчас масочный режим в Татарстане является одним из наиболее серьезных ограничений. До 19 февраля в республике действовала обязательная проверка QR-кодов при проезде в общественном транспорте. Нарушителей либо высаживали, либо штрафовали.

Фото: Максим Платонов

Также в Татарстане были ограничения на работу заведений общественного питания. В частности, им запрещалось работать с 24.00 до 6.00. Позже в это требование ввели ряд послаблений, а с марта 2022 года и вовсе отменили.

Вместе с масочным режимом в Татарстане продолжает действовать и ряд других ограничений. Например, с 26 марта 2020 года приостановлена работа ночных клубов. Исключение — дискотеки на открытом воздухе с участием не более 200 человек. С 19 марта того же года приостановлена работа кальянных.



Также с 28 апреля 2022 года в республике запрещены массовые мероприятия с участием граждан.

Артем Гафаров