В Казахстане завершилось голосование на референдуме о поправках в конституцию

В Казахстане участки для голосования на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию закрылись в большинстве регионов страны в 20:00. Еще в пяти регионах из-за разницы во времени участки закроются на час позже.

По состоянию на 18:00 по времени Нур-Султана (15:00 мск) явка на референдуме составляла 65,04%, пишет «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Голосование стартовало в Казахстане этим утром. Всего работают более 10 тысяч участков. В списках граждан, которые вправе участвовать в референдуме, указаны 11,7 млн жителей страны.



В марте президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием к народу страны. Как и обещал после январских протестов, он представил программу политических реформ республики. В частности, Токаев предложил уйти от «суперпрезидентства» — он назвал неправильным тот факт, что на сегодняшний день в Казахстане «все замыкается на президенте». В конце апреля сообщалось, что поправки в Конституцию Казахстана лишат Нурсултана Назарбаева статуса елбасы (лидера нации).



Татьяна Леухина